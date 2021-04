Incidente in via Walter Manzone

Incidente questa mattina, mercoledì 7 aprile, poco prima delle ore 9 in via Walter Manzone. Lo scontro ha coinvolto due auto e una delle due si è ribaltata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i vigli del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale, il personale del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso