Il vento stacca porzioni di intonaco: danni alle auto parcheggiate

Numerosi interventi nella giornata odierna, martedì 6 aprile, da parte dei vigili del fuoco di Vercelli, impegnati nella messa in sicurezza di pali pericolanti, tegole e tettoie divelte dal forte vento. In via Pisa, in particolare, è stata registrata la caduta di porzioni di intonaco dalla facciata di un palazzo che hanno danneggiato le vetture sottostanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Insieme alla squadra dei vigili del fuoco sono intervenuti anche i vigili urbani