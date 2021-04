Si ribalta con l'auto e abbatte un palo del telefono

Incidente sulla SP3, alle porte di Saluggia. Erano da poco passate le 18,30 di oggi, lunedì 5 aprile, quando un’auto condotta da un giovane residente in paese ha perso il controllo e, dopo aver divelto un palo del telefono e un cartello stradale, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo di carabinieri, vigili del fuoco e dell’ambulanza della PAL di Livorno Ferraris. Fortunatamente il ragazzo è uscito da solo dall’abitacolo, ma è stato trasportato con l’elisoccorso al CTO di Torino per accertamenti.

Il punto dello schianto è stato teatro di numerosi incidenti. L’ultimo avvenne appena due anni fa, il 26 gennaio 2019, quando a causa di un terribile schianto persero la vita la ventitreenne Lucrezia Saggio, di Saluggia, e Manuel Nuzzo, suo coetaneo, di Livorno Ferraris.