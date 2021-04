Bevono e giocano a carte in un bar: multati loro e il gestore

Altra sanzione per un esercizio pubblico vercellese per non aver rispettato le normative sull’emergenza Covid. In un bar di viale Rimembranza, ieri pomeriggio, giovedì 1° aprile, gli agenti della polizia hanno trovato due persone intente a consumare bevande e a giocare a carte in una saletta del locale. Sia i due clienti che il gestore dell’attività sono stati multati per 400 euro. Dagli operatori, inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni