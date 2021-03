Trasportava alimenti scongelati e non conservati: multa da 11.000 euro

Trasportava nel camion alimenti non conservati in modo corretto, senza bolli sanitari, in fase di scongelamento e riposti alla rinfusa in buste di plastica. Per questo un cittadino cinese, residente nel milanese, è stato multato per 11.000 euro per violazione di diverse norme sul trasporto alimentare. Inoltre il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo per violazione del codice della strada. Il veicolo è stato fermato nella serata di venerdì 26 marzo da una pattuglia della polizia a Borgosesia.

Nell’effettuare l’ispezione del carico, gli agenti hanno appurato che la carne, il pesce fresco e gli ortaggi erano conservati in modo non corretto: la carne era priva di bolli sanitari e senza documento di attestazione del macello, inoltre, come il pesce, era in fase di scongelamento e anziché essere riposti in appositi contenitori risultavano alla rinfusa in buste di plastica. Altra merce confezionata, infine, non era identificabile in quanto priva di etichetta. Gli operatori richiedono l’intervento del personale dell’Asl che procedeva al sequestro di tutta la merca trasportata. L’autista, un cinese residente nel milanese, è stato multato per 11.000 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla ditta, con sede a Milano, che ha disposto il trasporto.