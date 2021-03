Ritrovato un uomo scomparso a Pralungo

I finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Alagna Valsesia, unitamente a Vigili del Fuoco, uomini della protezione civile e Carabinieri del Biellese, sono stati impegnati dalla mattinata di lunedì 29 marzo nella ricerca di una persona scomparsa da Pralungo (Biella).

L’allarme è stato dato dai familiari dell’uomo, un quarantenne che si era allontanato dalla propria abitazione, nel pomeriggio di sabato, in stato confusionale, senza dare più sue notizie. Considerata anche la particolare gravità della situazione dovuta allo stato psichico della persona, dopo essere stati allertati dalla Protezione Civile, i finanzieri del Sagf hanno immediatamente attivato le operazioni di ricerca utilizzando le più recenti metodologie informatiche, tra le quali le tecniche di localizzazione su smartphone mediante specifiche applicazioni dedicate. "In tal caso, è stato determinante controllare la cronologia delle ricerche sul web che l’uomo aveva effettuato fino al pomeriggio di domenica, quando poi il suo cellulare si era spento verosimilmente a causa della batteria scarica - spiegano dalla Guardia di Finanza - Sono state, quindi, individuate tutte le telecamere, sia pubbliche che private, in funzione nella zona in cui si è ritenuto potesse essere avvenuto il passaggio della persona scomparsa".

Dall’analisi delle registrazioni effettuate, nella giornata di martedì 30 marzo è stato così possibile ricostruire l’itinerario dell’uomo fino ad una fermata dell’autobus di Pralungo, nelle cui vicinanze è stata individuata anche l’abitazione di un parente dell’uomo scomparso. Ed è in questa casa che la persona è stata ritrovata, insieme ad alcuni parenti, ignari di quanto fino ad allora accaduto. L’uomo, ancora in stato confusionale ma in discrete apparenti condizioni fisiche, è stato preso in consegna dal personale sanitario di un’ambulanza, chiamata per i successivi accertamenti medici.