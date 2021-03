Incendio all'ex fabbrica Ordifil in disuso dagli anni '90

Caresana: rogo all'ex fabbrica di filati Ordifil. L'area dello stabilimento, in disuso dagli anni '90 più volte oggetto di razzie e oggi avvolto dalla vegetazione incolta, si trova a ridosso della strada provinciale che porta alla Lomellina.

Già dalle 12 due alte colonne di fumo erano visibili anche dai paesi dei dintorni. A dare l'allarme è stato un cittadino: è tuttora in corso l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Stroppiana.