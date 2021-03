Un via vai nell'appartamento per la marijuana: arrestato

Nella sua abitazione c’era un vero e proprio via vai di giovani nelle ore notturne, tale da destare sospetti. E infatti gli agenti della polizia trovano nell’appartamento di un 31enne vercellese 420 grammi d marijuana. Per questo l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella giornata di oggi, lunedì 29 marzo, il giudice del Tribunale di Vercelli ha convalidato l’arresto, disponendone la scarcerazione e sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

La vicenda: l’attività investigativa nei confronti del vercellese inizia dopo una segnalazione arrivata alla polizia. Il 31enne sarebbe stato dedito allo spaccio nella sua abitazione, dove si registrava un continuo via vai di giovani, specialmente nelle ore notturne. Per questo gli operatori, nella mattinata di sabato 27 marzo, eseguono una perquisizione nell’appartamento trovando 420 grammi di marijuana suddivisa in nove confezioni pronte per lo spaccio, un bilancino, materiale utile al confezionamento della sostanza e 160 euro in contanti. La sezione Antidroga arresta il vercellese per detenzione ai fini di spaccio e nella mattinata odierna il giudice gli ha disposto la scarcerazione sottoponendolo alla misura dell’obbligo di firma.