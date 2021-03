Coltiva una serra di marijuana in casa: denunciata una giovane

Aveva in casa una vera e propria serra di marijuana: oltre a tre piante i carabinieri hanno rinvenuto anche 50 grammi di stupefacente essiccato. Per questo, una 20enne di Gattinara, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 marzo, i carabinieri di Gattinara eseguono una perquisizione nella casa di una 20enne della città. I militari trovano nel garage dell’abitazione una vera e propria serra di marijuana: oltre a tre piante vengono sequestrati anche 50 grammi di stupefacente essiccato.

La giovane viene quindi denunciata per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti alla Procura di Vercelli.