Vercelli: cena in via Neghelli, multati i commensali

Nella serata di sabato 20 marzo le Volanti della Questura sono intervenute a Vercelli in via Neghelli dove, all’interno di un’abitazione privata, si stava svolgendo una cena con una decina di commensali, con annesso assembramento vietato dalle norme anti-Covid 19. Le persone presenti, di origine straniera, sono stati multate secondo quanto previsto dai provvedimenti governativi.

Sempre nella medesima zona, la Squadra volante della Polizia di Stato è intervenuta in un altro appartamento a seguito di una segnalazione di rumori molesti e schiamazzi. Verificata la presenza di un assembramento all’interno dell’immobile, gli agenti di Polizia hanno identificato tre donne che sono state multate per la violazione delle norme anti Covid-19. Inoltre, una di loro è stata denunciata per il reato di disturbo del riposo delle persone mentre un’altra donna è stata segnalata in via amministrativa per ubriachezza molesta.