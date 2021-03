Incidente a Livorno Ferraris: auto finisce nel canale

Incidente questa mattina a Livorno Ferraris: un'auto è uscita di strada, lungo la via "Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa", finendo in un canale. Per il conducente, fortunatamente, solo tanto spavento: è stato soccorso immediatamente dal 118. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e del tratto stradale.