Spettacoli osé e assembramenti nonostante i divieti: chiuso un night

Spettacoli “osé”, assembramenti e assunzione di bevande alcoliche nonostante il divieto del Dpcm, tutto questo nel tardo pomeriggio. Per questo un night club di corso Prestinari è stato chiuso per cinque giorni. Il gestore del locale e i clienti, invece, sono stati sanzionati per non aver rispettato le normative del Decreto Legge per contenere la diffusione del Covid.

La vicenda: nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 marzo, una pattuglia della polizia è intervenuta, dopo la segnalazione di un cittadino, in un night club di corso Prestinari, constatando che non solo il locale non avesse sospeso la sua attività, ma che ci fossero anche assembramenti di persone. Nonostante l’ingresso principale fosse effettivamente chiuso, i clienti accedevano al night dall’entrata posteriore: all’interno gli agenti hanno scoperto numerose persone impegnate ad assistere a spettacoli “osè” e ad assumere bevande alcoliche.

Gli operatori hanno proceduto quindi a sanzionare il titolare, i presenti e a disporre la chiusura dell’attività per cinque giorni.