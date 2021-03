Novara: arrestata banda di rapinatori foggiani in trasferta

Novara: banda di rapinatori in trasferta, arrestati sette foggiani per detenzione di armi clandestine da sparo e altri reati. I poliziotti del Servizio Centrale Operativo di Roma, delle Squadre Mobili di Novara, Bari e Foggia e del Compartimento Polizia stradale 'Puglia', nella notte di ieri, venerdì 12 marzo, hanno fatto irruzione in un casolare in provincia di Novara. Gli arrestati erano parte di una batteria d’assalto pronta ad agire, probabilmente dedita alla commissione di gravi rapine.