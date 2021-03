Non indossa la mascherina al supermercato e insulta la dipendente

Vercelli: non indossa la mascherina al supermercato, viene più volte richiamato da una dipendente, ma continua imperterrito e la insulta, finchè non arriva la Polizia. E' un uomo di 72 anni residente a Vercelli. E' quanto successo in un punto vendita di corso Bormida. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti perché era stato segnalato un cliente che non indossava la mascherina di protezione. La dipendente ha riferito l'accaduto agli agenti, spiegando di aver più volte richiamato l'uomo affinché indossasse il dispositivo di protezione prescritto dalle misure anti Covid, ricevendo insulti come risposta.

Gli agenti, rintracciato il cliente molesto che non faceva uso della prevista mascherina, lo hanno identificato e sanzionato per la violazione amministrativa. La dipendente del punto vendita è stata informata su tutelarsi legalmente per gli insulti ricevuti.