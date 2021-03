Furto alla farmacia dell'Isola: arrestati tre marocchini clandestini

Vercelli: furto alla farmacia Bagliani, all'Isola, arrestate tre persone, compreso il ladro in fuga. L'autore del furto aggravato in concorso, un cittadino straniero, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile.

I fatti. Verso le 6 di giovedì 11 marzo al comando operativo è giunta richiesta di intervento per un furto in atto presso la

farmacia Bagliani di Vercelli via Restano. Sono intervenute una pattuglia della Sezione Radiomobile ed una volante della Questura di Vercelli. I farmacisti appena giunti avevano infatti notato tre malfattori che uscivano dalla farmacia e si davano alla fuga a piedi verso la periferia della città. E' scattato così l'inseguimento che ha permesso di bloccare a fatica poco distante due dei tre malviventi, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi nelle adiacenti campagne. I due ladri, entrambi di 19 anni di origine marocchina, clandestini, gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio sono stati dichiarati in stato di arresto e portati in carcere.

Dal sopralluogo effettuato si è potuto constatare che la porta di ingresso alla farmacia era stata divelta con un tombino in ghisa ed erano stati asportati oltre a dei medicinali, anche il denaro contenuto nel registratore di cassa (oltre 1.200 euro), che in parte è stato rinvenuto addosso ai due arrestati. Predisposto quindi un rastrellamento con l’impiego di più pattuglie dei carabinieri. In via Trento, intorno alle 13, è stato rintracciato il fuggiasco che per tutto quel tempo si era nascosto in un stabilimento abbandonato, per poi uscire pensando, forse, di averla oramai fatta franca. In suo possesso sono state rinvenute alcune scatole di farmaci, nonché circa 800 euro in banconote e monete, restituite alla farmacia. Il marocchino di 27 anni, senza fissa dimora, clandestino, gravato da un ordine di espulsione, a cui non aveva ottemperato, è stato arrestato su disposizione del Pm di turno della Procura di Vercelli e condotto carcere.

Le successive indagini hanno permesso di acclarare che i tre malviventi avevano, nel corso della notte, prima tentato un furto in un’altra farmacia, in viale Garibaldi ma avevano desistito dall’intento poiché il farmacista li aveva sorpresi e messi in fuga urlando, nonché perpetrato un altro furto di alcune monete dal registratore di cassa di un negozio di parrucchiera di via Dante, per i quali i tre sono stati altresì denunciati per furto continuato aggravato in concorso.