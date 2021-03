Beccato durante controllo anti Covid, in carcere domenicano di 29 anni

Novara: domenicano di 29 anni condannato in via definitiva al 6 mesi di carcere. La Polizia di Stato di Novara, nella giornata di venerdì 12 marzo, ha eseguito un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Novara, con un ordine di carcerazione a carico dell'uomo, condannato in via definitiva all’espiazione di quasi 6 mesi.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Novara lo hanno localizzato durante un controllo anti Covid-19 in viale Giulio Cesare. Il giovane, originario della Repubblica Dominicana, vive nel Torinese e annoverava già numerosi precedenti di polizia e penali. A suo carico era pendente una condanna diventata recentemente definitiva, comminatagli per reati consumati in materia di stupefacenti. Al termine degli accertamenti di rito è stato condotto presso il Carcere di Novara per espiare la pena".