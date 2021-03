Viaggiava con un coltello nell'auto, denunciato

Teneva un coltello a serramanico lungo 9 centimetri nell'auto. Fermato dai carabinieri, è stato denunciato alla Procura.

Nella mattinata di lunedì 8 marzo, a Quarona, durante un controllo alla circolazione stradale, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Borgosesia ha fermato un’utilitaria condotta da un 30enne del posto. Durante le fasi dell’identificazione, l'uomo ha dato segni di nervosismo, così i carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo, rinvenendo sulla portiera del conducente un coltello a serramanico con una lama lunga 9 centimetri. L’arma è stata sequestrata ed il 30enne è stato accompagnato in caserma a Borgosesia ed al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di armi in luogo pubblico.