Crescentino, due caffè in zona rossa costano 800 euro

Costano 800 euro 2 caffè in zona rossa. Una coppia è stata sanzionata per aver acquistato una bevanda d'asporto al bar e averla consumata nelle vicinanze. I due pensionati stavano bevendo il caffè nei bicchieri di carta, come regolarmente stabilito dalle normative anti Covid, vicino alla loro auto nel parcheggio di un supermercato, quando le forze dell'ordine hanno elevato la contravvenzione.

La notizia è rimbalzata sui social dove si sono scatenati i commenti, divisi tra favorevoli e contrari alla gravosa pena pecuniaria inflitta; qualcuno ha anche proposto di fare una colletta di un euro a persona tra i 7800 abitati di Crescentino in segno di solidarietà.