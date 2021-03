Trovati con droga alla stazione: denunciati

Due persone, un italiano e un macedone, sono state fermate dalla polizia ferroviaria durante i consueti controlli nella stazione di Vercelli, perché in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hashish. I due giovani sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti e la droga seuqestrata.

Sul territorio regionale e in Valle d’Aosta, invece, durante la settimana, sono stati quattro gli indagati, oltre a 4.985 persone controllate, 1.075 con precedenti di polizia, 267 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio. I servizi di vigilanza bordo di 168 treni sono stati; 19 i servizi lungo linea e 39 quelli di ordine pubblico.