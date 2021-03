Dopo i due interventi la bimba sta per essere risvegliata

Tronzano: dopo 20 giorni in terapia intensiva, la bambina di 6 anni coinvolta nell'incidente stradale del 15 febbraio sulla Sp 11 sta per essere risvegliata. A breve i medici inizieranno a ridurre la sedazione in modo graduale, così da valutare anche gli effetti dei due interventi chirurgici effettuati nelle settimane scorse: prima quello di stabilizzazione della colonna vertebrale, poi quello all'addome. "La prognosi resta comunque riservata" precisano dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.