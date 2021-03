Vercelli: cade in casa, intervengono i Vigili del fuoco

Cade in casa e serve l'intervento dei Vigili del fuoco per salvarlo.

E' accaduto verso le 2 della notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 marzo: due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono state chiamate in viale Rimembranza 14, in un alloggio posto al 3° piano, per soccorrere una persona. Giunto sul posto,il personale ha utilizzato l'autoscala per accedere al balcone dell'alloggio e, forzando la finestra, entrare in casa e garantire così l'accesso al personale 118 che ha provveduto al soccorso dell'uomo, che risultava caduto in casa. La persona ferita è stata trasportata al Pronto soccorso di Vercelli.