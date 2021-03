Serve al tavolo, ma deve essere in quarantena: chiuso bar di corso De Rege

Serviva le persone al bar, insieme al figlio minorenne, nonostante dovessero essere in quarantena. Dopo un controllo della polizia, avvenuta questa mattina, giovedì 4 marzo, per l’esercizio, situato in corso De Rege, è scattata immediatamente la cessazione dell’attività per cinque giorni a seguito delle norme anti Covid.

Il fatto: una pattuglia della polizia, su un’auto civetta, mentre effettua controlli sugli esercizi di bevande, scopre che un uomo, residente a Borgo Vercelli, è intento a servire due clienti pur essendo censito tra le persone tenute a osservare il periodo di quarantena fiduciaria nella propria abitazione, essendo stato a contatto con un individuo positivo al virus. L’uomo, infatti, non poteva uscire dalla propria residenza fino all’esito del tampone molecolare stabilito dall’Asl. Nell’attività, inoltre è presente anche il figlio, segnalato alla Procura per i minorenni di Torino, che avrebbe dovuto osservare le stesse imposizioni del padre.

L’uomo è stato denunciato per non aver osservato le cautele previste dalla legge per impedire la diffusione del Covid e dovrà pagare 400 euro per la violazione del Dpcm.