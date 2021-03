In viaggio verso Torino di notte: multati

Fermati e multati dalla Polizia mentre viaggiavano in piena notte da Vercelli a Torino, senza mascherina e senza una giustificazione valida per lo spostamento.

La notte tra il 1° e il 2 marzo la Polizia di Stato, nell’ambito di un ordinario controllo del territorio, in Tangenziale Ovest, ha effettuato un controllo ad un’autovettura, sulla quale viaggiavano un uomo e una donna, non conviventi, senza mascherina chirurgica. Gli operatori delle volanti hanno chiesto loro le ragioni della loro presenza fuori dall’orario consentito dalla normativa anti Covid, ma i due non sono riusciti a fornire una valida giustificazione relativa al loro spostamento, riferendo semplicemente che si stavano recando, in piena notte, a Torino.

L’uomo e la donna, entrambi residenti a Vercelli, sono stati multati per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19.