Trovato un armadio con nove fucili da caccia

Un armadio corazzato con all’interno nove fucili da caccia, munizioni, orologi e bigiotteria è stato trovato ieri, lunedì 1°marzo, da un agricoltore di Barazzola, frazione di Carisio. L’uomo ha avvertito i carabinieri che hanno avviato subito le ricerche per individuare il proprietario. Nella serata, una persona di Mottalciata (Biella), ha contattato i carabinieri di Santhià, affermando di essere la proprietaria: l’armadio è stato riconosciuto e ha confermato di aver subito il furto nella mattinata. All’interno non mancava nulla. I carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici che verranno inviati al Risp di Parma per verificare la presenza di impronte che possano aiutare a risalire agli autori del furto.