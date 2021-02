Vercelli: guida ubriaco e rifiuta l'alcol test

Stava guidando la sera di lunedì 22 febbraio, in via Trino, in evidente stato di alterazione: fermato dalla Polizia di Vercelli, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

In occasione dei consueti controlli del territorio, gli operatori della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito in via Trino, hanno notato un’Alfa Romeo 147 di colore grigio chiaro che stava sbandando vistosamente durante la marcia. Il veicolo è stato prontamente fermato dai poliziotti e il conducente sottoposto a controllo, dal quale è emerso che si trattava di un 63enne residente a San Germano Vercellese, unico occupante del veicolo, all’interno del quale i poliziotti hanno notato alcune bottiglie di superalcolici. L’uomo, al momento del controllo, ha evidenziato chiari elementi che hanno permesso di ipotizzare che avesse ingerito notevoli quantità di alcool.

Quando gli agenti hanno deciso di di sottoporlo all’alcol test, l'uomo ha cercato di salire sul veicolo e di andarsene: vista l'impossibilità di farlo, si è comunque rifiutato di sottoporsi al test. Per tali motivi è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Vercelli per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e guida in stato di ebbrezza.