Coltellate alla ex in strada: arrestato per tentato omicidio

Coltellate al collo, addome e torace. Così un uomo di 27 anni, di origini albanesi, ha colpito la sua ex ragazza, una giovane ventenne, ieri sera a Torino. La studentessa è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto ieri sera, nel quartiere San Salvario: tanti i colpi inferti dall'uomo, che probabilmente non ha accettato la chiusura del rapporto con la giovane, di origini greche. Si tratta dell'ennesimo fatto di cronaca nera che vede vittima una donna. I carabinieri sono stati immediatamente avvisati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il pronto intervento dei militari dell'Arma ha consentito di rintracciare il colpevole, ancora nelle vicinanze, e di recuperare il coltello. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. La ragazza è, invece, ricoverata in ospedale in prognosi riservata.