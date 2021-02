Regina Margherita: durato oltre 3 ore l'intervento sulla bambina di 6 anni

Borgo d'Ale, incidente Sp 11: è stata sottoposta a un intervento chirurgico la bambina di Tronzano di sei anni trasportata al Regina Margherita di Torino. L'operazione di stabilizzazione della colonna vertebrale è durato 3 ore e mezza. La piccola è ancora intubata in Rianimazione. La prognosi resta riservata.

Era stata trasportata in condizioni gravissime al nosocomio torinese in elisoccorso nella serata di lunedì 15 febbraio, insieme alla sorellina che invece non ce l'ha fatta. La piccola di 3 anni, Anna Roberto, è morta la sera stessa. I funerali saranno celebrati a Tronzano domani, sabato 19 febbraio.

L'incidente era avvenuto sulla SP 11, in corrispondenza del bivio per Borgo d'Ale: secondo la prima ricostruzione una Mercedes proveniente dalla SP43 si sarebbe scontrata con una Fiat Punto che in quel momento stava transitando in direzione Tronzano e su cui viaggiavano le due bambini insieme alla loro mamma. Alla guida della Mercedes, ribaltata in un campo, un uomo di Vercelli. Quest'ultimo e la donna erano stati portati in codice giallo nell'ospedale Sant'Andrea.