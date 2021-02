Latitante rintracciato a bordo di un treno

Sulla tratta ferroviaria Genova-Torino, gli Agenti della Polfer di Novi Ligure hanno rintracciato a bordo treno, all’altezza della Stazione di Alessandria, un cittadino di origine nigeriana di 25 anni, destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Macerata, lo scorso mese di gennaio.

L’ indagine condotta dalla Procura di Macerata, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti in quel capoluogo, vede indagati in tutto 18 persone, 13 delle quali destinatarie di custodia cautelare in carcere.

Portato in carcere ad Alessandria, l'uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.