Carabinieri forestale: sequestrate 100 tonnellate di legna

I carabinieri della stazione Forestale di Gozzano hanno sequestrato 100 tonnellate di legna tagliata senza autorizzazione all’interno dell’area industriale dismessa “ex Bemberg” di Gozzano.

Il bosco era cresciuto, in parte, anche in conseguenza ad un processo di rimboschimento naturale a seguito della chiusura ed abbandono del sito stesso. Nell'area si trovavano, per lo più, alberi di robinia, castagno, quercia rossa e da qualche esemplare di pino strobo. All’atto del controllo, il taglio non risultava essere stato autorizzato. Mancava, infatti, sia l’autorizzazione al taglio, sia quella ai fini paesaggistici.

La legge italiana infatti tutela il bosco in quanto bene di interesse paesaggistico, imponendo, per ogni intervento che alteri il suo equilibrio estetico e biologico, una specifica autorizzazione. Mancando perciò le autorizzazioni di legge, è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Due persone, l’amministratore delegato della società committente, un cittadino italiano residente in provincia di Milano, e l’amministratore della società che ha effettuato il taglio, un cittadino francese domiciliato in provincia di Varese, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Novara per l’intervento non autorizzato sull'area boschiva e per la commercializzazione di legname di provenienza illegale. Infatti, trattandosi di legna proveniente da attività illegale e destinata alla commercializzazione, è anche stata sottoposta a sequestro, convalidato nei giorni scorsi. Si tratta di circa 100 tonnellate di legna, destinata alla vendita come legna da ardere. In caso di condanna la legna è destinata a confisca.

Il taglio era assai ingente, interessando un’area di circa 2 ettari e il materiale legnoso ricavato si stima ammontasse ad un totale di circa 500 tonnellate di legna. Quello rinvenuto e sottoposto a sequestro, pertanto, è solo una parte.