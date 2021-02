Accoltellamento in corso Prestinari: denunciato un uomo

I problemi economici in sospeso, la lite che va oltre le righe e sfocia in due coltellate una ad una mano e l’altra ad una gamba. È accaduto ieri pomeriggio, giovedì 18 febbraio, in corso Prestinari. La persona colpita, un uomo di 60 anni, viene soccorso tempestivamente da alcuni passanti che chiamano la polizia. Gli agenti, dopo essere arrivati sul posto e aver fatto gli accertamenti del caso, iniziano le ricerche del presunto responsabile: si tratta di un vercellese di 50 anni che viene identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma e un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Questioni economiche sarebbero all’origine del litigio: da tempo i due uomini avevano conti in sospeso, ricollegabili a motivi lavorativi. L’ultima discussione è, però, andata decisamente sopra le righe.