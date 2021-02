Incidente tra tre auto a Santhià

Incidente che ha coinvolto tre veicoli questa mattina, martedì 16 febbraio, a Santhià alle 9.15 in via Colombo. Le tre persone a bordo delle auto sono stati trasportati all'ospedale di Vercelli per accertamenti. Ancora da determinare la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Santhià e gli operatori del 118.