Incidente sulla Sp 322 e perdita da un'auto a Gpl

Incidente sulla Sp 322 in direzione Salussola. Intorno alle 19,50 di sabato 13 febbraio una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santhià è intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli. Uno, alimentato Gpl, era interessato da una perdita. Gli occupati sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Santhià e di Salussola.