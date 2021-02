"Vengo a farle il tampone a casa": tentata truffa ai danni di anziani

Gattinara: falsi operatori sanitari cercano di raggirare gli anziani. L’allarme arriva dal sindaco Daniele Baglione. Dopo Crescentino anche la 'città del vino' nel mirino dei malintenzionati. Sempre più spesso i tamponi legati alla pandemia da Coronavirus vengono usati come scusa per cercare di intrufolarsi nelle abitazioni di ignari cittadini.

"Mi è stato segnalato che alcuni anziani sono stati contattati al telefono da presunti operatori sanitari per fissare appuntamenti per effettuare test Covid in casa o visite domiciliari - spiega Baglione -. La raccomandazione è sempre di non aprire mai la porta agli sconosciuti. Nel dubbio, è opportuno segnalare alle forze dell’ordine la telefonata o la presenza di sconosciuti che vogliono entrare in casa". Nelle scorse settimane anche a Crescentino era stata segnalata un tentativo di truffa analoga.