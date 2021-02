Borgosesia: investite mamma e bambina sulle strisce pedonali

Borgosesia: incidente in via Duca d’Aosta, una mamma che stava accompagnando a scuola la sua bimba di 7 anni è stata investita da un’auto. La donna al volante è stata abbagliata dal sole e non si è accorta dei pedoni che si trovavano sulle strisce.

"Siamo stati subito contattati dall’automobilista – spiega l’agente Andrea Spagnolo, della Polizia municipale di Borgosesia – che si è immediatamente fermata per prestare i soccorsi ed ha allertato sia il 112 che il 118. Fortunatamente la conducente andava a velocità estremamente ridotta, dunque l’impatto è stato lieve, ma sufficiente a far cadere a terra la donna e la bambina. La mamma, che teneva per mano la piccola, ha fatto scudo con il suo corpo alla figlia: mentre la madre ha riportato un leggero trauma alla gamba e alla caviglia destra, la bimba fortunatamente non si è fatta nemmeno un graffio. Certo entrambe si sono spaventate moltissimo, ma mentre la signora è stata accompagnata in ospedale per accertare le sue condizioni, la bimba è potuta tornare a casa con il papà".

A seguito della chiamata effettuata dall’automobilista, sul posto è arrivata subito anche l’autoambulanza, ma la signora ha preferito recarsi in ospedale accompagnata dal marito, che nel mentre era sopraggiunto con la propria auto, avvisato a sua volta del sinistro. Visitata in Ospedale, alla signora è stato diagnosticato un trauma alla gamba e caviglia destra, con prognosi di 7 giorni.

"Per quanto riguarda la conducente – conclude l’agente Spagnolo – abbiamo provveduto a fare la debita segnalazione alla Prefettura e alla Motorizzazione, che valuteranno le misure da adottare. Fortunatamente tutto si è concluso senza particolari problemi, ma è importante che gli automobilisti prestino sempre molta attenzione in prossimità degli attraversamenti pedonali: in alcune ore del giorno l’effetto del sole può giocare, come in questo caso, brutti scherzi.