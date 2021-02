Uomo georgiano trovato con un coltello a serramanico

Viene fermato per un controllo un controllo e nella sua auto viene trovato un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri. Per questo un uomo, un georgiano residente a Cavaglia, è stato denunciato dai carabinieri di Santhià per porto illecito di oggetti atti ad offendere.

Ieri sera, mercoledì 10 febbraio, una pattuglia dei carabinieri ferma un’auto con alla guida un 36enne georgiano residente a Cavaglia, che mostra nervosismo fin dalle fasi di identificazione. Dopo aver accertato che l’uomo era gravato da diversi precedenti per furti in abitazione, i militari dell’Arma procedono alla perquisizione del veicolo dove nel porta oggetti viene trovato un coltello a serramanico con una lama di sette centimetri. L’arma viene sequestrata e l’uomo denunciato per porto illecito di oggetti atti ad offendere. Al georgiano, inoltre, fornito anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Santhià per evitare che possa tornare in futuro per commettere altri reati.