Sfugge alla Polizia stradale... in una concessionaria

Per sfuggire all'inseguimento della Polizia stradale fugge nella... concessionaria dove aveva preso l'auto.

E' accaduto nelle vicinanze di Tortona, dove gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura Bmw X1, il quale, ignorando palesemente l’ordine, si è dato alla fuga.

Dopo un inseguimento durato alcuni chilometri, gli operatori sono riusciti a fermare il fuggitivo all’interno di una concessionaria di

autovetture. L'uomo, di 38 anni, è stato subito identificato e, da accertamenti alle banche dati in uso alle Forze di Polizia, è risultato gravato da un’ordinanza del Prefetto di Alessandria di revoca della patente di guida per "mancanza dei requisiti morali".

E' stato quindi stato multato per non essersi fermato all’alt e denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria; il titolare della concessionaria, in qualità di proprietario del veicolo, è stato a sua volta multato con circa 338 euro.