Lozzolo: sequestrati centinaia di bancali e sacchi

Centinaia di bancali di legno e sacchi di vario materiale abbandonati in un magazzino in località Galizia a Lozzolo. Il nucleo vigilanza ecologica della Polizia provinciale mette tutto sotto sequestro.

L’area, posta al termine di una strada sterrata, fuori dal centro abitato di Lozzolo si è trasformata in una sorta di discarica a cielo aperto, accanto a centinaia di pallets in legno sono stati abbandonati anche numerosi sacchi contenente materiale simile a terreno. La Polizia provinciale ha posto i luoghi sotto sequestro ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale, impiegato quando è necessario che “che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico ministero”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il comitato Ast Ambiente salute e territorio, attivo da anni su temi di interesse ambientale. "Non sappiamo di cosa si tratti, ci sembra strano che venga citato un articolo del codice penale per dei pallets", sottolineano dal comitato.