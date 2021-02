Ruba un'auto con un cagnolino a bordo

E’ stata una pattuglia della Polizia Stradale di Alessandria che la sera del 1 febbraio, durante un’attività di controllo sull’autostrada A21, ha fermato una Suzuki Swift, rubata la mattina precedente davanti all’Ufficio Postale di Giuliano in Campania (Napoli).

Con stupore, gli Agenti hanno notato che oltre al malfattore, sui sedili posteriori dell’autovettura era presente un cagnolino che il proprietario aveva lasciato all’interno per recarsi all’ufficio postale.

Dopo aver sporto denuncia, il proprietario, aiutato dai propri familiari, aveva diramato le foto del piccolo Jeff sia via social sia con numerose locandine e, fortunatamente, il docile Jeff era rimasto buono sull’auto per tutto il viaggio fino al provvidenziale intervento degli agenti della Polizia Stradale i quali, dopo aver contattato un veterinario per assicurarsi che fosse in salute, lo hanno accudito personalmente fino all’arrivo del padrone.