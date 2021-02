Urina a terra e si denuda in stazione

Ha preteso di non pagare l’accesso ai servizi igienici presenti in stazione, ha inveito contro un addetto delle pulizie, urinando a terra, per poi denudarsi e danneggiare il cestino dei rifiuti.

E' accaduto alla stazione ferroviaria di Alessandria, dove la Polizia Ferroviaria ha denunciato un quarantenne italiano per danneggiamento, atti contrari alla pubblica decenza e disturbo in luogo aperto al pubblico. Il 40enne ha riferito agli operatori di essere invalido e, pertanto, non obbligato al pagamento previsto per usufruire dei servizi igienici, senza tuttavia poterlo dimostrare attraverso un tesserino d’invalidità.

Per i fatti di cui sopra, l’uomo, dopo esser stato accompagnato negli uffici di Polizia, è stato poi denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.