Tetto in fiamme ad Arborio

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio, squadre di Vigili del fuoco del Comando di Vercelli sono intervenute ad Arborio, in via Cattolana, per l'incendio di un camino.

L'intervento del personale ha impedito che le fiamme si propagassero al tetto, in quanto la trave di collo presentava già segni di bruciature.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia locale di Arborio.