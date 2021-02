Perde il controllo del suv e centra due auto parcheggiate. È successo questa mattina intorno alle 9.20 in corso Torino angolo via Pontina, davanti al bar Galileo. Nonostante gli ingenti danni ai veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari e la polizia municipale.