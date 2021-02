Usa il tablet nonostante l'ordine restrittivo: denunciato

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Vercelli per violazione dell’avviso orale emesso dal questore di Torino nell’agosto del 2018, aggravato dal divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente e programmi informatici. L’uomo, controllato a bordo treno durante un servizio di vigilanza su un treno regionale nella tratta Torino-Milano, ha mostrato da subito segni di nervosismo alla vista dei poliziotti, in quanto stava utilizzando un tablet per la navigazione web. Una volta eseguito il controllo il 55enne non è riuscito a giustificare il possesso del dispositivo è stato denunciato e l’oggetto sottoposto a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.