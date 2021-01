Scappa su un'auto rubata: denunciato un giovane

Guida, senza patente, un’auto rubata e cerca di scappare dalla polizia. Fermato dagli agenti dopo un inseguimento, un giovane è stato denunciato per furto aggravato, tentato furto e danneggiamento, nonché sanzionato per guida senza patente.

La vicenda: negli scorsi giorni, una pattuglia della questura di Vercelli, nota un’auto sfrecciare a forte velocità sulla statale Vercelli-Gattinara: gli operatori iniziano quindi un inseguimento dell’auto che dura circa 10 chilometri. L’auto, guidata da un giovane, viene fermata ad Olcenengo: una volta effettuati i controlli gli agenti notano che il ragazzo è privo della patente di guida e che, soprattutto, il veicolo è rubato.

Il giovane è stato denunciato, quindi, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di furto aggravato, tentato furto e danneggiamento, nonché sanzionato per guida senza patente.