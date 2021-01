Truffa a un anziano, colpo a Crescentino

"Questa mattina nel parcheggio del Mercatò mio padre è stato avvicinato da un uomo con la barba che lo ha chiamato per nome, gli è sembrato di riconoscere nella persona che lo stava interpellando un amico di mia figlia e gli ha dato retta".

Inizia così il racconto, fatto da una donna che l'ha postata anche sul web, dell’ennesima truffa nei confronti di una persona anziana a cui il malvivente ha svuotato il portafoglio: "Mio padre è tornato a casa confuso, forse gli hanno spruzzato qualcosa in faccia. Mi ha detto che l’uomo gli ha offerto per 20 euro frutta e verdura, aveva un furgone bianco da cui ha scaricato molte cassette di arance, pomodori e finocchi caricandole direttamente sull’auto di mio padre. Mentre mio padre lo stava pagando gli ha sfilato dal portafoglio 200 euro. Ripeto, mio padre è rimasto imbambolato, non è da lui, devono avergli fatto qualcosa".