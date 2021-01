Tremendo scontro tra auto e moto: un ragazzo in codice rosso

Tremendo scontro alle 18.40 sulla Tangenziale Ovest nella zona Ariotti Marmo tra una moto e un'auto. Il conducente della motocicletta, un ragazzo, classe 2002, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale in codice rosso per gravi ferite agli arti inferiori. Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno momentaneamente chiuso la tangenziale.