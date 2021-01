Polfer: Tre indagati e oltre mille persone controllate

Tre indagati, 1.165 persone controllate, 112 operatori impegnati in 28 stazioni ferroviarie, 285 treni presidiati e 154 bagagli ispezionati.

Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito dell’azione di controllo straordinario denominata “Active Shield”, messa in campo il 19 e 20 gennaio scorso. L'operazione è stata organizzata da RailPol, Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee, su scala internazionale ed è finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti controlli a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari, in particolare quelli ad alta velocità ed internazionali, nonché all’interno delle stazioni più importanti.

"Gli agenti della Polfer, impegnati nelle varie stazioni ferroviarie, hanno operato per la sicurezza dell’intera utenza ferroviaria con mirate azioni di prevenzione di tutte le condotte illecite - fanno sapere dalla Questura - I servizi si sono svolti nelle stazioni con notevole flusso di viaggiatori, garantendo la vigilanza nelle aree ferroviarie con l’utilizzo anche di metal dectector e apparati Spaid per un più celere e puntuale controllo".