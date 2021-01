Non si fermano allo stop della polizia e scappano: denunciati cinque ragazzi

Fermi con l’auto al centro della carreggiata vengono invitati dalla polizia a spostarsi e a parcheggiare, ma scappano. Scendono dal mezzo e cercano di nascondersi ma vengono trovati dagli agenti e denunciati. Questa la sanzione per cinque giovani ragazzi residenti a Varallo, Borgosesia e Quarona che sono stati fermati nella serata di sabato 16 gennaio a Quarona. Il conducente dell’auto, un ventiduenne, è stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e all’esame sull’uso di sostanze stupefacenti, e multato per non essersi fermato dopo la richiesta dell’agente.

Una volta provata la fuga i ragazzi hanno abbandonato l’auto in una via abbandonata e, scappando a piedi, si sono nascosti. I poliziotti sono comunque riusciti a rintracciarli tutti: per loro una multa di 400 euro per non aver rispettato le normative del Dpcm inerente misure di contenimento anti-Covid in quanto si trovavano in cinque sul veicolo.