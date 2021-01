Incendio al Centro Diurno Salute Mentale di Vercelli

Incendio questa mattina, giovedì 21 gennaio, alle ore 11 al portico d’ingresso del Centro Diurno Salute mentale di Vercelli in via Bruzza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vercelli che hanno spento le fiamme, provocate da un cortocircuito di una plafoniera di illuminazione. L’area è poi stata messa in sicurezza e per accertamenti i due ospiti e le due educatrici presenti nella struttura sono state accompagnati all’ospedale.