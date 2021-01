In stato di ebbrezza provoca un incidente

Denunciato per guida in stato di ebbrezza e con patente scaduta da oltre un anno: finisce così la disavventura di un quarantenne di Borgosesia, che ieri pomeriggio in piazza Mazzini, facendo

retromarcia ha centrato un’auto in transito, senza provocare feriti.

«Siamo stati chiamati immediatamente – spiega il Comandante della Polizia Municipale di

Borgosesia, Ruggero Barberis Negra – e sono intervenuti i nuovi agenti. L’uomo alla guida

dell’autovettura che ha provocato l’incidente, infatti, era in evidente stato d’ebbrezza – racconta

– ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. Ad un

controllo, è risultato che il soggetto aveva già precedenti per guida in stato d’ebbrezza, gli agenti

hanno dunque provveduto a ritirargli la patente, la quale è risultata scaduta dal 2019. A questo

punto, non abbiamo potuto fare altro che denunciarlo all’Autorità Giudiziaria, che determinerà

la sanzione, e segnalarlo alla Prefettura».

L’intervento ha visto la collaborazione tra i nuovi agenti e la vecchia guardia, una sorta di

passaggio di consegne ai giovani vigili, in servizio da un paio di mesi, che finora non si erano

ancora trovati a gestire un sinistro con complicazioni.