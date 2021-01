Rissa tra due donne in piazza Roma, una colpita da una bottiglia di birra

Vercelli: rissa tra due donne in piazza Roma. Una è stata colpita con una bottiglia di birra. Le urla e il capannello di gente formatosi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 gennaio, sul piazzale della stazione ha attirato una pattuglia dei vigili urbani che stavano sanzionando vetture in corso Gastaldi. In loro supporto sono intervenuti anche gli agenti della Questura, per evitare il generarsi di assembramenti. Le donne coinvolte nella lite sono note alle forze dell'ordine.